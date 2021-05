Hosman annonce une levée de fonds de 6 Millions d'euros

(Boursier.com) — Hosman , la néo-agence immobilière française à prix fixe, annonce une levée de fonds de 6 Millions d'euros menée par LBO France via son fonds NewStone dédié à la Proptech avec le soutien du fonds accélérateur Waterstart, d'UL Invest et de l'ex CEO d'Axel Springer Digital, Andreas Wiele. Ce nouveau tour de table, va lui permettre de poursuivre sa trajectoire exponentielle et continuer à bousculer le modèle des agences immobilières traditionnelles en proposant ses services à prix fixe dans toute la France avec sa nouvelle génération d'experts immobiliers.

"Grâce à son organisation et au digital, un expert Hosman peut se concentrer sur son véritable coeur de métier : le conseil et la négociation. Ainsi, il est capable de réaliser 8 à 10 ventes par mois contre 5 à 8 ventes par an pour un agent traditionnel. La start-up compte conquérir 10% du marché de la transaction immobilière à horizon 2024" commente le groupe.