Home Biosciences clôt un financement d'amorçage de 15 M$ auprès de Redmile Group et Sofinnova Partners

(Boursier.com) — Home Biosciences, le premier Venture Builder en Europe entièrement dédié aux biotechnologies, a annoncé aujourd'hui avoir clôt un financement d'amorçage ('Seed') de 15 millions de dollars auprès de Redmile Group et Sofinnova Partners.

Home Biosciences est le partenaire de choix des scientifiques afin de transformer leur innovation en solutions thérapeutiques pour changer la vie des patients.

À chaque étape du processus, Home Biosciences travaille avec des équipes scientifiques de premier plan pour créer et développer des sociétés pérennes, apportant l'expertise et la structuration appropriées. Chaque projet est hébergé dans une entité dédiée, une filiale, entièrement financée par Home Biosciences et constituée par des équipes dédiées à l'exécution de ses projets, sous la supervision managériale de l'équipe de Home Biosciences.