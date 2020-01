Hoist Finance réalise un investissement majeur dans un portefeuille hypothécaire en France

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hoist Finance, banque suédoise cotée au Nasdaq OMX, annonce avoir acquis un portefeuille de dettes hypothécaires non-performant en France. Il s'agit d'un portefeuille avec plus de 3.500 créances d'un montant d'environ 375 millions d'euros et de l'investissement le plus important réalisé pour Hoist Finance depuis sa création. La transaction s'est réalisée avec une banque française de premier plan, leader en Europe, partenaire de longue date.

Il s'agit d'une première en France pour un portefeuille de cette taille. Ainsi, Hoist Finance se positionne comme leader sur un marché en très forte croissance.

Cette transaction constitue une étape importante pour Hoist Finance sur l'un de ses marchés prioritaires. Grâce à cette acquisition, la banque suédoise démontre sa position de leader en pleine croissance et qui s'attache à la diversification de son activité à travers différentes classes d'actifs. En 2019, les tendances observées ont été positives et se sont confirmées au 4ème trimestre.

"Cet investissement est transformant pour notre activité en France, un des marchés prioritaires du groupe. Nous nous positionnons, deux ans seulement après la création de notre bureau à Paris comme un leader sur ce marché en pleine croissance" précise Fabien Klecha, Directeur Général France et Membre du Comité Executif du Groupe Hoist Finance.