Heura : ouverture d'un nouveau cycle d'investissement

(Boursier.com) — Heura , start-up barcelonaise de viande végétale à la croissance la plus rapide en Europe, a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau cycle d'investissement pour permettre à chacun de se mobiliser en faveur de la transition vers le végétal.

La préinscription à ce nouveau tour "Equity for Good Rebels" est possible dès aujourd'hui sur Crowdcube, pour un lancement officiel prévu le 13 avril (pour les pré-inscrits), et le 14 avril à tous les investisseurs. Ceux qui souhaitent oeuvrer pour une alimentation plus saine et respectueuse de l'environnement pourront investir dès 20 euros.

"Nous avons tous le pouvoir de participer à un changement positif, et chaque action a un impact", déclare Marc Coloma, militant de la cause alimentaire, PDG et co-fondateur de Heura. "L'urgence climatique, la protection de la santé mondiale et la faim font partie des plus grands défis auxquels notre génération est confrontée. Nous avons lancé le nouveau cycle d'investissement Equity for Good Rebels parce que nous croyons qu'un régime à base de produits végétaux peut servir de levier pour répondre à ces enjeux. Le secteur du végétal est en pleine croissance, mais il est temps d'accélérer ce mouvement, et nous voulons que notre communauté puisse peser dans cette dynamique."