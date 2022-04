Heura a levé plus de 4 millions

(Boursier.com) — Heura , la start-up barcelonaise de viande végétale à la croissance la plus rapide d'Europe, a levé plus de 4 millions d'euros à l'issue d'un second tour d'investissement "Equity for Good Rebels" sur la plateforme participative Crowdcube.

Après avoir atteint son objectif initial d'1 million d'euros en seulement 30 minutes, la start-up espagnole peut se targuer de compter parmi ses 4 500 investisseurs des profils variés issus de plusieurs pays européens (dont le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, ou encore l'Italie) ; symbole de l'importante mobilisation des plus jeunes générations en faveur de la transition écologique, près de la moitié des investisseurs ont entre 18 et 35 ans et 42% s'identifient comme des femmes, aux antipodes des statistiques habituelles qui dessinent un public largement masculin.

Avec un plancher d'investissement fixé à 20 euros seulement, la campagne Equity for Good Rebels affiche clairement son objectif d'élargir le socle de participation à tous les "Good Rebels" qui souhaiteraient s'impliquer en faveur du développement d'Heura. Le montant d''investissement moyen pour cette campagne était de 925 euros, pour un total de plus de 4 ME.