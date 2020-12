Hemisphere acquiert View, 22.700 m2 de bureaux et services à Paris

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hemisphere et un fonds américain viennent d'acquérir auprès d'Amundi Immobilier, opérant pour le compte des fonds internes dont il assure la gestion, l'immeuble View, à Paris (20e).

Cet ensemble de 22.700 m2 s'élève le long du boulevard périphérique, Porte des Lilas, au coeur d'une régénération urbaine.

Pour finaliser la commercialisation de cette opération, déjà louée à hauteur de 30%, Hemisphere entend déployer une stratégie tournée vers l'utilisateur et capitaliser sur son offre H2S (Hemisphere Smart Services) qui associe aux espaces loués, services et flexibilité d'usage des parties communes.