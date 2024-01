Heex Technologies lève 6 millions d'euros

(Boursier.com) — Heex Technologies le`ve 6 millions d'euros pour aider les acteurs de la mobilite' et de l'industrie a` optimiser leur usage des donne'es tout en re'duisant leur empreinte carbone

Heex annonce une leve'e de fonds de 6 millions d'euros aupre`s d'un pool d'investisseurs deeptech, dont le ne'erlandais SHIFT Invest et le franc¸ais Karista. Ce deuxie`me tour de table fait suite a` une pre'ce'dente leve'e de 3,2 millions d'euros de'ja` mene'e par Karista en 2022 via son fonds spatial Cosmicapital, portant le financement total de la socie'te' a` pre`s de 10 millions d'euros.

A` leur retour en France en 2019, apre`s une expe'rience dans la Silicon Valley, Bruno Mendes Da Silva et Arnaud de La Forterelle ont de'cide' de cre'er Heex Technologies, convaincus que le boom des nouvelles technologies base'es sur l'Intelligence Artificielle a commence' a` montrer les limites de l'approche Big Data.

"La donne'e e'tant toujours plus volumineuse, carbone'e, cou^teuse et difficile a` traiter avec la complexification des syste`mes, Heex bataille pour une transition vers l'automatisation et l'optimisation du traitement des donne'es uniquement pertinentes. L'objectif e'tant d'acce'le'rer le de'veloppement technologique, tout en re'duisant en me^me temps leur impact sur l'environnement" explique Bruno Mendes Da Silva, Co-fondateur et CEO de Heex.