Heero lance une campagne de crowdfunding pour devenir l'accompagnateur no1 de la rénovation énergétique

(Boursier.com) — Près de 10 mois après sa création, heero, fintech spécialisée dans la rénovation énergétique qui accompagne les propriétaires dans leur projet avec les solutions de financement adaptées à leur situation, lance une opération de crowdfunding auprès du grand public. Objectif : réunir 1 million d'euros pour accélérer son développement technologique, libérer les données des territoires et accompagner encore davantage de Français dans leurs projets de rénovation énergétique.

Le 22 septembre, heero a réuni ses partenaires (opérateurs de travaux, réseaux immobiliers, énergéticiens et banques) et investisseurs pour leur présenter un premier bilan, 10 mois après son lancement et marquer une nouvelle étape dans son développement.

Depuis début 2022, la plateforme a chiffré plus de 10.000 projets de rénovation, représentant 100 millions d'euros de travaux de rénovation énergétique pour un total 23 millions d'euros d'aides et primes.

Trafic multiplié par 12

Le site Heero.fr vient par ailleurs de passer la barre des 100.000 visites mensuelles, soit un trafic multiplié par 12 en seulement 10 mois témoignant de l'intérêt croissant des Français pour la rénovation énergétique de leur logement.

"En seulement 10 mois nous prenons la mesure de l'accélération de la dynamique autour de la rénovation énergétique des logements dont les Français se préoccupent de plus en plus, de gré ou de force notamment pour les investisseurs. Afin de les accompagner le plus en amont possible de leur prise de décision pour mettre toutes les chances de leur coté de faire aboutir leur projet, nous ambitionnons de délivrer sur notre site encore plus d'informations sur les primes, les aides locales, mais aussi globalement toutes les données des territoires, avec un maillage de plus en plus fin" analyse Romain Villain, directeur général de heero.