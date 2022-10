Heero lance sa campagne de crowdfunding grand public pour lever 1 ME

(Boursier.com) — Moins d'un an après sa création, heero, fintech spécialisée dans la rénovation énergétique qui accompagne les propriétaires dans leur projet avec les solutions de financement adaptées à leur situation, lance le 17 octobre une opération de crowdfunding auprès du grand public.

Objectifs : réunir 1 million d'euros pour accélérer son développement technologique et devenir le leader digital de l'accompagnement et du financement de la rénovation énergétique.