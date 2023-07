Hedios remporte le prix SRP de la Meilleure Performance France 2023

(Boursier.com) — Les Gammes H ont remporté le prix de la meilleure performance de France 2023, lors d'une cérémonie ayant eu lieu à Londres.

Ce prix SRP de la Meilleure Performance de France 2023 met en compétition les placements structurés français qui ont été remboursés entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022.

Pour la deuxième année consécutive, le lauréat Hedios, concepteur des Gammes H a délivré la meilleure moyenne de performance sur cette période...

L'intégralité du rapport avec sa méthodologie d'attribution est disponible sur : https://www.structuredretailproducts.com/reports

Ce prix renforce la vocation de Hedios de démocratiser l'accès aux placements structurés, grâce à un positionnement unique avec une offre 100% en ligne ouverte à tous les épargnants, quelle que soit leur capacité d'épargne.

Depuis la création des Gammes H en 2009, 92 supports sur 121 ont déjà été remboursés au 30 juin 2023, avec une moyenne de rémunération nette de tous frais de 9,24% par an (sur la base d'une hypothèse des frais liés au cadre d'investissement de 0,60% par an et avant prélèvements sociaux et fiscalité) et une durée moyenne de détention de 2 ans (source Hedios).

Les supports Gammes H non encore remboursés bénéficient à leur échéance soit d'une garantie du capital investi, soit d'une protection conditionnelle en cas de baisse limitée de leur Indice de référence. Toutefois, ils demeurent exposés à un risque de perte en capital partielle ou totale en cours de vie et/ou à leur échéance. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.