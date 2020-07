Health for Life Capital II : qualifié !

(Boursier.com) — Seventure Partners, un leader européen du financement de l'innovation annonce ce jour que le comité technique de l'initiative gouvernementale en faveur du financement des entreprises technologiques a validé l'éligibilité de son fonds Health for Life Capital II (HFL 2). A travers cette initiative, les investisseurs institutionnels français se sont engagés à consacrer plus de 5 milliards d'euros en faveur du financement des entreprises technologiques d'ici le 31 décembre 2022.

HFL2 a été sélectionné et est désormais éligible à cette initiative, dont l'objectif est de favoriser l'émergence d'acteurs financiers capables d'accélérer la croissance d'entreprises innovantes pour en faire des leaders régionaux ou mondiaux, et de participer au développement de l'écosystème technologique en France par la création d'expertises spécifiques.

Health for Life Capital, co-leader mondial et leader européen de l'investissement dans le microbiote, rassemble une équipe de 12 investisseurs en Sciences de la vie, basés dans 5 bureaux en Europe, ainsi que 8 experts "operating partners".

Health for Life Capital II (HFL 2) a pour objectif de créer des leaders mondiaux ayant le potentiel de générer une croissance forte et durable. Poursuivant sa stratégie d'investissement "beyond the pill" engagée avec succès, HFL 2 investit principalement dans les domaines liés à la révolution du microbiote, y compris les plateformes, les médicaments, les solutions nutritionnelles, les diagnostics et les biomarqueurs, et investit également de façon opportuniste dans les "digital therapeutics", la santé connectée, le digital au service de la nutrition ou de la santé, la nutrition personnalisée, la médecine personnalisée et les innovations en alimentation (foodtech).

Le fonds investit principalement en growth capital dans une vingtaine de sociétés innovantes avec des tickets moyens de 15 ME cumulés, sur un à trois tours successifs de financement. Le fonds cible des start-ups aux PME innovantes réalisant jusqu'à environ 50 ME de chiffre d'affaires. Les investissements se concentrent principalement en Europe.

Un premier closing de 100 ME avait été annoncé l'année dernière avec un objectif final de 200 ME. L'objectif est actuellement dépassé et le fonds est encore ouvert aux investisseurs professionnels avertis jusqu'en novembre 2020