Hackuity annonce une levée de fonds de 12 ME

(Boursier.com) — La startup de cybersécurité Hackuity prend son essor et annonce une levée de fonds de 12 ME auprès de Sonae IM et de la Banque des Territoires, déjà présente aux côtés d'Hackuity depuis 2021. Ce nouveau financement permet à la société de renforcer son ancrage en France et d'intensifier son déploiement à l'international.

Fondée en 2018 par Patrick Ragaru et Pierre Polette, amis de longue date, entrepreneurs chevronnés et anciens cadres dirigeants d'Orange Cyberdéfense, Hackuity permet aux équipes et aux responsables cybersécurité de collecter, hiérarchiser et corriger les failles de sécurité avant qu'elles ne puissent être exploitées à des fins malveillantes par les cybercriminels.

L'explosion des infrastructures informatiques traditionnelles en un ensemble d'environnements hybrides et fragmentés et d'applications distribuées dans le cloud, combinée à la croissance naturelle de notre empreinte numérique, a créé une situation devenue ingérable pour les équipes de cybersécurité des organisations. La complexité exponentielle de leur surface d'attaque s'est traduite par un empilement d'outils, de processus et de tactiques, qui entrave considérablement leur capacité à identifier, hiérarchiser et corriger leurs vulnérabilités.