H2O AM va engager la première phase de remboursement des fonds cantonnés

(Boursier.com) — Le 29 juillet 2022, H2O AM avait partagé les différentes étapes et actions mises en oeuvre dans la liquidation des actifs des fonds cantonnés aux meilleures conditions possibles (lien ici). H2O AM avait également indiqué son objectif d'obtenir dans l'année les premiers remboursements en cash du Groupe Tennor et ainsi de pouvoir amorcer la phase de remboursement des Side Pockets (SP).

Pour rappel, le processus de cession des actifs cantonnés avait été réorganisé en mai 2021 notamment grâce à l'émission de la note "First Super Senior Secured Note" (FSSSN), simplifiant la structure de détention des actifs.

Suite à un remboursement partiel de la FSSSN fin décembre 2022, son nominal sera donc réduit de 250 millions d'euros et la première phase de remboursement des porteurs de parts sera mise en oeuvre dans les prochains jours. Cette nouvelle étape franchie, H2O AM réaffirme son engagement à réaliser la cession totale des actifs cantonnés. La société étant elle-même investie dans les fonds SP, les intérêts de H2O AM sont totalement alignés avec ceux de ses investisseurs.

La société tient à souligner qu'elle veillera à traiter tous les porteurs de parts de manière égalitaire lors de l'exécution de ces remboursements. Tout recours à des associations tierces ne dérogera pas au principe d'égalité des porteurs auquel H2O AM est tenue.

Après avoir consulté ses différents partenaires, H2O AM enverra prochainement une lettre à tous les porteurs de fonds SP détaillant les modalités pratiques de remboursement.

H2O AM rappelle que ses fonds FCP, investis dans des stratégies Global Macro, sont ouverts aux souscriptions. Leurs performances et leurs documentations réglementaires peuvent être consultées sur de nombreux sites notamment celui de H2O AM (https://www.h2o-am.com).