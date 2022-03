Groupe WS a structuré un nouveau financement de 6 ME

(Boursier.com) — Fin 2021, Groupe WS a structuré un nouveau financement de 6 ME pour poursuivre la stratégie d'ouverture de nouvelles résidences à Paris. Ce financement a été réalisé auprès de SOCADIF Capital Investissement (filiale de capital investissement du Crédit Agricole d'Ile-de-France), de la Financière Arbevel (qui bénéficie du soutien de l'instrument de garantie EGF mis en place par le Fonds Européen d'Investissement avec l'appui des Etats Membres qui contribuent à la garantie EGF) et de Bpifrance via son fonds France Investissement Tourisme 2.