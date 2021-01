Groupe Primonial : 10,19 milliards d'euros de collecte brute en 2020

Groupe Primonial : 10,19 milliards d'euros de collecte brute en 2020









(Boursier.com) — Le GROUPE PRIMONIAL a fait part en 2020 de 10,19 milliards d'euros de collecte brute, 4,76 milliards d'euros de collecte nette. Au total, le groupe revendique 50,66 milliards d'euros d'encours gérés ou conseillés au 31 décembre 2020.

Stéphane Vidal, Président du groupe Primonial, a déclaré : "L'année 2020 aura évidemment été imprévisible et donc complexe. La santé physique, le bien-être psychologique de nos collaborateurs et de leurs familles ont été, comme pour beaucoup de chefs d'entreprise, notre priorité numéro 1, et continuent de l'être. C'est une année où l'agilité, la capacité de décider et d'agir vite ont été prédominants. Dans ce contexte, l'engagement sans faille des équipes pour répondre à une attente forte de nos clients en termes de conseil, tout en poursuivant notre politique d'innovation, a également été décisif. Les très bonnes performances de nos véhicules en gestion d'actifs Financiers, Immobiliers et Structurés, associées à une relation client rigoureuse et attentionnée, nous permettent de franchir à nouveau la barre symbolique des 10 milliards d'euros de collecte brute.

Nous espérons que 2021 soit synonyme d'apaisement et d'un retour à une vie plus "normale". Nous continuerons à capitaliser sur ce que nous avons appris lors de cette crise, en termes de réactivité, d'ingéniosité, dans le but de proposer la meilleure expérience globale à nos clients."