Groupe Premium : protocole d'accord pour la reprise de Ferri Gestion par Flornoy

(Boursier.com) — Le Groupe Premium, présidé par Olivier Farouz, annonce avoir signé un protocole d'accord pour la prise de participation de FERRI Gestion à 100% par sa filiale de gestion d'actifs FLORNOY. Cette opération donnera naissance à FLORNOY FERRI, société de gestion entrepreneuriale affichant au global 2 milliards d'euros d'encours sous gestion, et permettra au Groupe Premium de dépasser les 3 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

Au closing de l'opération, le nouvel ensemble formera une société de gestion entrepreneuriale de taille conséquente qui réunira 40 collaborateurs et totalisera 2 milliards d'euros d'actifs sous gestion, répartis de façon équilibrée entre gestion privée et gestion collective.

Ce sont deux entités aux noms historiques sur les marchés financiers qui s'unissent : Flornoy, société de gestion issue la fusion en 2020 entre Flornoy & Associés gestion et FOX Gestion d'Actifs et, Ferri Gestion, société de gestion fondé en 2006 par Sylvain et Nicolas Ferri accompagnés de cinq associés.

Les fondateurs de FERRI Gestion, Sylvain et Nicolas Ferri, collaboreront avec Benoit Jauvert qui devient le Président de ce nouvel ensemble au closing de l'opération.