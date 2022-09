(Boursier.com) — Groupe Patrimmofi complète son offre, intègre de nouvelles compétences et consolide son empreinte géographique, en convaincant trois nouveaux cabinets de Conseil en Gestion de Patrimoine de le rejoindre en six mois : Asfidia (Montpellier), Haskell patrimoine Conseil (Paris) et CoValeurs (Lyon et Dijon)

Moins d'un an après l'entrée à son capital d'Andera Expansion, Groupe Patrimmofi - groupe de Conseil en Gestion de Patrimoine français de 1 MdsEUR d'encours - réalise trois opérations de croissance externe coup sur coup, lui permettant de consolider sa base d'encours clients, d'intégrer de nouvelles compétences, de compléter son offre de conseil et de renforcer son maillage du territoire français.

Fondé en 2002 et dirigé par Hervé Lebas, Asfidia est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine de plus de 150 MEUR d'encours et basé à Montpellier. Cette acquisition permet au Groupe Patrimmofi de s'implanter en Occitanie.

Basé à Paris et dirigé par Frédérick Haskell, Haskell Patrimoine Conseil est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine avec un fort ADN " Gestion de fortune ", ce qui vient consolider l'offre du Groupe. Fondé en 2009, Haskell Patrimoine Conseil est aujourd'hui fort de près de 100 MEUR d'encours.

Présent à Lyon et Dijon, CoValeurs est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine de près de 200 MEUR d'encours, dirigé par Marc-Olivier de Bazelaire et Pierre Joron. Cette acquisition permet à Groupe Patrimmofi de renforcer sa présence lyonnaise après l'intégration en 2021 d'ICF.

Triple opération

Cette triple opération devra également permettre à Groupe Patrimmofi de poursuivre sa forte dynamique de collecte historique, avec des synergies importantes et rapidement activables, notamment via le la mise en commun de toutes les expertises présentes au sein du Groupe : financier, immobilier, produits structurés, private equity, épargne salariale, gestion de fortune, art, etc.

Groupe Patrimmofi, qui dépasse désormais les 1,4 MdsEUR d'encours conseillés, bénéficie intrinsèquement d'une très forte visibilité à long terme, et ambitionne de poursuivre sa croissance organique tout en continuant de saisir toutes les opportunités de croissance externe qui lui seront présentées.

Ces trois acquisitions sont financées par les fonds propres de Groupe Patrimmofi complétés par un financement Unitranche apporté par Kartesia, tandis que les quatre dirigeants des sociétés acquises réinvestissent très significativement au capital de la holding du Groupe.

Georges Nemes, Président de Groupe Patrimmofi, commente : "Nous nous réjouissons d'accueillir Hervé Lebas, Frédérick Haskell, Marc-Olivier de Bazelaire et Pierre Joron, ainsi que leurs équipes, au sein de Groupe Patrimmofi. Ils partagent entièrement notre vision de la gestion de patrimoine, adressée à des clients variés mais exigeants, et alliant proximité, pédagogie et performance. Avec ces opérations, nous accélérons notre rythme de croissance externe, tout en maintenant la forte progression de notre croissance organique".