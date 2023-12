Groupe CYRUS et Maison HEREZ entrent en négociations exclusives en vue de fusionner

(Boursier.com) — Groupe CYRUS et Maison HEREZ entrent en négociations exclusives en vue de créer l'acteur indépendant de référence de la gestion privée et de la gestion de fortune en France.

En fusionnant, les deux groupes, réunis autour de valeurs communes de proximité, de conseil et d'expertise, permettront à leurs clients de disposer d'une offre de solutions d'investissement de très grande qualité et compétitive sur tous les segments de marché : gestion de patrimoine, gestion privée, gestion de fortune et family office.

Au travers de leurs multiples expertises sur l'ensemble des classes d'actifs tels que l'ingénierie patrimoniale, la gestion financière (Amplegest, Fourpoints, Octo AM), les produits structurés, le non coté et l'immobilier (Eternam), le nouveau groupe sera en mesure d'offrir une expérience client à la hauteur de celles des plus grandes banques privées.

Riche de son savoir-faire et de son expérience de plus de 30 ans, la nouvelle entité sera co-présidée par Meyer Azogui et Patrick Ganansia. Groupe Cyrus et Maison Herez réunis représenteront ainsi 16,7 milliards d'euros de capitaux conseillés et réaliseront un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros avec 510 collaborateurs.

Convaincus que la consolidation du marché n'en est qu'à ses débuts, les co-Présidents Meyer Azogui et Patrick Ganansia qui s'apprécient par ailleurs de longue date, déclarent : "Cette union stratégique est avant tout une aventure humaine. Elle s'inscrit dans la continuité de nos ambitions de créer une marque reconnue dans le monde de la gestion privée. Notre fusion est la résultante d'une évidence industrielle, d'une confiance et d'une forte complémentarité".

Christophe Mianné, Directeur Général de la nouvelle structure ajoute : "Nous sommes impatients de mettre en oeuvre les synergies entre nos groupes, notre stratégie de montée en gamme et de proposer de nouveaux projets à nos clients et partenaires".

Fortement attachés à l'ADN entrepreneurial, les co-Présidents se réjouissent que la répartition capitalistique du nouveau groupe soit conservée à 73% par les collaborateurs actionnaires (1 salarié sur 2).

Bridgepoint, seul fonds d'investissement présent au capital de la nouvelle structure en tant qu'actionnaire minoritaire, apporte son soutien à cette opération d'envergure, ainsi qu'Ardian qui accompagne le financement de celle-ci.

Léopold Meyer, Directeur Général de Florac, actionnaire minoritaire de Maison Herez, déclare : "Je tiens à féliciter sincèrement toutes les équipes de Maison Herez pour la formidable aventure que nous avons vécue ensemble depuis trois ans. Florac a eu grand plaisir à participer à la croissance et à la structuration du groupe, qui a réussi à tripler de taille".

La transaction pourrait intervenir au cours du premier trimestre 2024, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.

A propos

Maison Herez

Fondée en 1995, Maison Herez est un acteur majeur du conseil en gestion privée, gestion de fortune et family office, récompensée depuis plusieurs années par ses pairs. Avec plus de 5 milliards d'euros d'actifs conseillés, Maison Herez est présente dans 4 grandes villes françaises ainsi qu'à Bruxelles et Tel Aviv. Au travers de ses filiales Herez Real Estate, Fourpoints, Imani & You et Partners Patrimoine, Maison Herez offre une qualité de services et d'expertises aux chefs d'entreprises, particuliers, fondations et associations. Son actionnariat est composé de ses fondateurs, ses collaborateurs et de Florac, family office de la famille Meyer.

Pour de plus amples informations : www.herez.fr

Groupe Cyrus

Fort de 34 années d'expérience et 20 bureaux sur l'ensemble du territoire national, le Groupe Cyrus rassemble 370 collaborateurs au service de plus de 5 000 familles. Les encours du Groupe Cyrus dépassent 11 milliards d'euros dont 4,5 milliards ont été acquis ces trois dernières années, notamment depuis l'entrée de Bridgepoint au capital du Groupe Cyrus en 2020. Au travers de Cyrus Conseil, Amplegest, Octo AM et Eternam, les entités du groupe délivrent un très haut niveau d'expertise et une offre de solutions d'investissement et services destinée à une clientèle fortunée, pour accompagner des entrepreneurs, des cadres dirigeants et des familles dans la gestion de leur patrimoine. Son capital est détenu à 66% par les managers et les salariés, accompagnés par Bridgepoint.

Pour de plus amples informations : www.cyrus.fr

Liste des intervenants

Ont participé à la réalisation de cette opération :?

·?Bridgepoint?:?Bertrand Demesse, Jean-Baptiste Salvin, Charlie Moussey

·?Ardian :?Guillaume Chinardet, Grégory Pernot, Gabrielle Philip

·?Florac?:?Léopold Meyer, Patrick Bendahan, Grégoire Gobert

·?Cambon Partners :?David Salabi, Côme Mullie, Alexandre Cuignet

·?KPMG :?Benjamin Tarac, Pauline Pelletier, Marine Lapaque, Florence Olivier, Bénédicte Perez, Sarah Keylahni, Andrew Campbell,?Cédric Philibert, Olivier Main, Marion Béhar, Alban Progri, Hombeline Berté, Djamila Bouchenafa

·??Oderis :?Thomas Claverie,?Quentin Gautier, Marius Gally

·?Jeausserand?Audouard :?Jérémie Jeausserand, Patrick Loiseau, Bastien Derrieux, Jean Mazen, Pascal Gour, Anita Auvray, Grégoire Figerod, Marie-Paule Noel, Eléonore Secq, Julie Fieux

·?Frieh & Associés :?Michel Frieh, Morgane Ferron, Fanny Paradis

·?McDermott Will & Emery?:?Grégoire Andrieux, Fabrice Piollet, Côme de Saint-Vincent

·?Armand Avocats :?Georges Civalleri, Quentin Dufour

· Willkie Farr Gallagher : Paul Lombard, Ralph Unger, Nolwenn Poisson