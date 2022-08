Groupe BPCE et Swile projettent de s'associer pour créer un leader mondial des avantages salariés et de la worktech

(Boursier.com) — Le Groupe BPCE, 2è groupe bancaire en France, et Swile, licorne du secteur de la worktech, annoncent être entrés en négociations exclusives en vue d'un projet de rapprochement entre Swile et Bimpli, filiale du Groupe BPCE et acteur de référence des services et avantages salariés en France, afin de créer un leader mondial.

A l'issue de cette opération, Swile détiendrait 100% de Bimpli et le Groupe BPCE deviendrait le premier actionnaire de Swile avec une participation à hauteur de 22% (1) au capital (2).

Un projet industriel ambitieux aux complémentarités fortes

Les avantages salariés sont un enjeu clé pour les entreprises dans un contexte de recrutements et de fidélisation des talents. Le marché des avantages salariés et de la worktech est en pleine transformation avec une digitalisation des offres, un élargissement des gammes produit et l'arrivée de nouveaux acteurs nativement digitaux.

Ce projet donnerait naissance à terme à un des leaders des titres-restaurant en France et un acteur mondial du secteur de la worktech doté des meilleures capacités technologiques et financières.

Ce nouvel ensemble s'appuierait sur la complémentarité des deux entreprises, l'innovation pour Swile grâce à la Super-app des employés, et le savoir-faire historique de Bimpli qui repose sur une offre complète et intégrée d'avantages salariés. Elles sont également très complémentaires en couvrant tous les profils de clients : TPE/PME, grands comptes et secteur public.

Au niveau international, ce projet permettrait à Swile d'être particulièrement bien placé pour saisir les opportunités de développement notamment au Brésil, premier marché des avantages salariaux et de l'engagement collaborateur.

Au global, le nouvel ensemble compterait près de 5 millions de salariés utilisateurs répartis dans 75 000 entreprises clientes. Il générerait un revenu annuel récurrent de 140 ME en 2022, lui permettant d'atteindre le statut de centaure (3).

Ce projet sera soumis aux instances représentatives du personnel ainsi qu'à l'obtention de l'accord des autorités réglementaires compétentes et devrait se réaliser au 4è trimestre 2022.

Pour Yves Tyrode, directeur général Digital & Payments du Groupe BPCE, commente : "Après avoir créé Bimpli en rassemblant ses activités dans le secteur des avantages salariés, le Groupe BPCE franchit une étape importante dans sa stratégie en s'associant avec Swile, acteur français de référence de la worktech. La combinaison entre les compétences d'une licorne comme Swile et les expertises paiements et digitales du Groupe BPCE permettront de créer un groupe industriel puissant et innovant avec l'ambition de devenir un leader majeur de la worktech au niveau mondial."

Pour Loïc Soubeyrand, fondateur et CEO de Swile : "Je suis très heureux de ce projet de rapprochement entre Swile et le Groupe BPCE. Devenir un acteur majeur sur le marché des titres - restaurant en France nous permettrait de nous focaliser sur notre expansion internationale et d'accélérer le développement de notre plateforme dédiée à l'expérience employé. Pouvoir s'appuyer sur l'expertise de premier plan du Groupe BPCE est un véritable privilège. Aujourd'hui marque un formidable coup d'accélérateur à notre volonté commune de développer un champion de la worktech au niveau mondial."

1. Base pleinement diluée.

2. Le Groupe BPCE recevrait également 150 MEUR sous forme d'obligations convertibles préférentielles.

3. Start-up dont le revenu annuel récurrent est supérieur à 100 millions de dollars.