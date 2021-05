Groupe Auxiga fait l'acquisition du britannique Vehicle & Asset Solutions Ltd

(Boursier.com) — Le Groupe Auxiga, leader français des garanties sur stocks pour le financement des entreprises, accompagné par Andera Partners, acteur de premier plan dans le domaine du capital-investissement via son activité Andera MidCap, annonce l'acquisition de la société britannique Vehicle & Asset solutions Ltd (VAS), principal fournisseur d'audits indépendants externalisés de véhicules et d'actifs.

Créé en Belgique en 1919 et implanté en France depuis 1975, le Groupe Auxiga accompagne les acteurs finaanciers et les entreprises dans la mise en place de garanties sur stocks pour les financements, ainsi que des établissements financiers et des captives de constructeurs automobiles dans le contrôle de leurs actifs.

Fondé il y a près de 30 ans, VAS (anciennement filiale du britannique Asset Solutions Group, opérant principalement dans l'audit de stocks) est le principal acteur de l'inspection d'actifs au Royaume-Uni et en Irlande. VAS a notamment développé un logiciel propriétaire, SMART, permettant à ses clients de réaliser tout ou partie de leurs contrôles en autonomie...