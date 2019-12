Groupama et Milleis Banque annoncent la signature d'un partenariat dédié à la clientèle patrimoniale

Groupama et Milleis Banque annoncent la signature d'un partenariat dédié à la clientèle patrimoniale









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'accord signé entre Milleis Banque et le Groupe Groupama vise à offrir aux clients patrimoniaux du groupe d'assurance un accès à l'offre de banque privée de Milleis Banque, acteur indépendant de gestion patrimoniale en France.

Les 260 banquiers privés de Milleis Banque, répartis sur l'ensemble du territoire français, seront ainsi au service des clients de Groupama qui pourront disposer des propositions de gestion en comptes titres et PEA déclinés en gestion déléguée, libre ou conseillée, dont les supports d'investissement sont sélectionnés auprès des grandes maisons de gestion de la place.

Pour Groupama, le partenariat avec Milleis Banque vient compléter les services qu'il propose déjà à ses clients et sociétaires en France, en leur donnant accès à une gamme d'offres étendue et diversifiée en termes de profils de risque.

Pour Nicolas Hubert, Directeur Général de Milleis Banque, "ce partenariat marque une étape importante dans le développement de Milleis Banque. En nous donnant accès à ses clients patrimoniaux, en étroite coopération avec ses Conseillers en Gestion de Patrimoine, Groupama nous offre l'opportunité de proposer des offres adaptées à cette clientèle. Nous continuons ainsi le travail initié depuis de près de 2 ans de développement de nos encours, et de transformation en profondeur de notre modèle bancaire pour devenir un acteur incontournable sur le marché de la banque patrimoniale."

"Pour notre clientèle patrimoniale, ce partenariat avec Milleis Banque nous permet d'élargir l'éventail des solutions accessibles auprès de leur Conseiller en Gestion de Patrimoine avec une qualité de gestion et un savoir-faire reconnus. Proximité et confiance sont des valeurs que nous partageons." déclare Thierry Martel, Directeur Général de Groupama.