Groupama Asset Management poursuit la labellisation de sa gamme ESG

(Boursier.com) — Le fonds de la gamme obligataire de Groupama Asset Management, G Fund Global Green bonds, a obtenu le 1er avril dernier le label Greenfin (anciennement label TEEC) suite à un audit mené par l'organisme certificateur AFNOR.

Ce label créé et soutenu par le Ministère de la Transition écologique et solidaire garantit aux investisseurs (banques, assurances, épargnants) que les produits financiers qu'il labellise contribuent effectivement au financement de la transition énergétique et écologique.

L'objectif affiché par les autorités est de mobiliser une partie significative de l'épargne au bénéfice de la transition énergétique et écologique.Concrètement, ce label repose sur 4 critères spécifiques : la détermination de la part verte des investissements effectués par les émetteurs sélectionnés en portefeuille, des exclusions formelles de certaines activités, la prise en compte des critères ESG (environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance), ainsi qu'une mesure des impacts positifs des investissements.

"L'obtention de ce label public est essentielle pour nous. La sélectivité du label Greenfin par rapport à d'autres labels de place plus généralistes le rend particulièrement attractif. En particulier pour les investisseurs recherchant un label exigeant sur le plan environnemental tout en prenant en compte les piliers sociétaux et de gouvernance" souligne Jean-Louis Autant, Directeur de la RSE.

Une approche d'investissement dynamique

Construit sur une gestion obligataire active incluant une sélectivité rigoureuse des émetteurs, G Fund Global Green Bonds investit principalement sur des titres obligataires "Green Bonds" ("obligations vertes") pour 80 à 100% de l'actif net du fonds, de toutes zones géographiques.

Ce fonds a pour philosophie l'accompagnement des émetteurs dans leur dynamique de transition énergétique et écologique telles que : les énergies renouvelables, le contrôle de la pollution, les transports propres, la gestion des déchets, la préservation de l'eau, tout en visant la génération de performances financières.En détails, la sélection des titres s'appuie sur les principes d'éligibilité définis par Groupama AM, appliqués aux caractéristiques du titre et de l'émetteur. L'équipe de recherche interne analyse ainsi les critères extra-financiers portant sur :

-L'émission, à l'aune de la traçabilité et de la gestion des capitaux, du processus de sélection des projets et du respect des critères définis par les "Green Bond Principles"

-L'émetteur, à l'aune de sa performance ESG

-La qualité environnementale des projets

-La transparence de l'émetteur et des projets

"L'analyse propriétaire de Groupama AM, qui s'appuie sur une équipe d'analystes à la double compétente financière et extra-financière, observe ces 4 piliers de sélection pour intégrer ou exclure un certain nombre de titres et d'émetteurs au sein de l'univers d'investissement" souligne Marie-Pierre Peillon, Directrice de la recherche et de la stratégie ESG.

Le marché des Green Bonds représente 750 milliards USD d'encours (à fin décembre 2019) à travers le monde, tandis que les plus importants gisements d'émissions sont les marchés chinois, nord-américain et français...