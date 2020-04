Groupama AM renouvelle le label ISR pour deux de ses fonds historiques

(Boursier.com) — AFNOR certification a renouvelé le "label ISR" attribué à deux fonds gérés par Groupama Asset Management : un fonds actions, Euro Capital Durable et un fonds obligataire, G Fund Crédit Euro ISR.

Groupama Asset Management fait partie des sociétés de gestion proposant une gamme complète de fonds ISR.

Euro Capital Durable

Lancé en 2001, Euro Capital Durable a été l'un des premiers fonds à bénéficier de notre stratégie d'intégration ESG (Environnement, Social, Gouvernance), et également l'un des premiers fonds actions labellisé ISR (Investissement Socialement Responsable) de la place financière de Paris.

Il s'adresse aux investisseurs souhaitant s'exposer aux marchés d'actions, tout en ayant une démarche durable de leur investissement. A ce titre, il vise à combiner performance et responsabilité sociétale. Le fonds investit, selon un haut degré de sélectivité, principalement dans des entreprises de la zone euro qui présentent les meilleures pratiques ESG et celles engagées dans les principaux enjeux de développement durable, autour des transitions démographique, numérique et énergétique (urbanisation, environnement, climat, agriculture, alimentation).

Euro Capital Durable accompagne les entreprises engagées et qui contribuent positivement aux enjeux de développement durable depuis près de 20 ans.

G Fund Crédit Euro ISR

G Fund Crédit Euro ISR vient élargir notre offre ISR en 2008, et propose aux investisseurs souhaitant allier une dimension "développement durable" à leur investissement obligataire, la gestion active d'un portefeuille obligataire moyen/long terme. Celui-ci investit essentiellement sur des émetteurs privés de la zone euro présentant des performances ESG significatives, en absolu et en relatif, par rapport à leur secteur. Pour ce faire, l'équipe de gestion s'appuie sur une méthodologie d'analyse propriétaire totalement intégrée à l'issue de laquelle elle est en mesure de mieux identifier les entreprises qui présentent un potentiel de croissance important et durable et celles présentant des risques.

Ces deux fonds historiques ont vu leur labelisation renouvelée, sans qu'aucune non-conformité, même mineure, n'ait été relevée par l'auditeur.

"Le monde change de paradigme. Le développement croissant de la finance durable au cours de la décennie écoulée a? travers les fonds ISR ou l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) n'est bien sûr pas étranger a? ce phénomène. Il est probable que la crise sanitaire en cours va constituer un accélérateur de changements sociétaux profonds. En tant qu'acteur pionnier de la finance durable, Groupama AM continuera à maintenir un haut niveau de qualité pour sa gamme fonds labélisés ISR, comme elle le fait depuis de nombreuses années" a déclaré Marie-Pierre Peillon, Directrice de la Recherche et de la Stratégie ESG.