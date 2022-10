Groupama AM renforce son pôle de services dédié aux réseaux de distribution de produits d'épargne de Groupama

(Boursier.com) — Au cours des trois dernières années, Groupama Asset Management a accéléré sa croissance sur le segment de la distribution de produits d'épargne. La distribution des Unités de Compte, via les réseaux du Groupe Groupama a fortement progressé et la collecte nette s'est élevée à près de 900 millions d'euros en 2021. L'encours commercialisé en Unités de Compte s'élève à 6,5 milliards au 30/06/2022.

Selon une approche partenariale et de proximité, étroitement liée aux valeurs partagées avec le Groupe, Groupama AM a mis à disposition ses expertises de gestion et solutions d'investissement auprès des réseaux "maison", l'USF (Unité de solutions financières du Groupe), Groupama GAN Vie et Groupama Epargne Salariale.

Pour structurer encore davantage cette démarche, Groupama AM renforce ce pôle de services dédié à cette activité incarné par la Direction des partenariats GGVie, une fonction nouvellement créée et qui sera exercée par Jacques Bontet. Ce dernier pilotera la relation globale avec l'USF, Groupama GAN Vie et Groupama Epargne Salariale en assurant la pérennité de la qualité des prestations qui leur sont dédiées.

Au plus près des enjeux des épargnants

Le pôle a pour objectif de promouvoir et d'animer l'offre de solutions d'épargne auprès des réseaux du Groupe, en ligne avec l'émergence des nouveaux besoins des épargnants. La riche expérience de Groupama AM en tant que gestionnaire d'actifs et commercialisateur de fonds, soutient l'amélioration du parcours client dans l'accès des investisseurs particuliers aux produits distribués par le Groupe. Les ressources du pôle permettent aussi d'enrichir les interactions avec les clients finaux.

"Le Groupe et Groupama AM partagent une vision et des convictions communes quant aux enjeux du marché de l'épargne. Notre volonté est de faire évoluer notre offre au plus près des préoccupations des investisseurs finaux dans un environnement en profonde mutation. Les problématiques sociétales contemporaines, relatives à la structure des retraites et à la loi Pacte, aux défis ESG ou à la transmission aux générations futures, autant que l'évolution du cadre réglementaire en réponse à l'essor des Unités de Compte, appellent à de nouvelles logiques de gamme et à la conception de nouveaux services accessibles à tous" affirme Jean-Marie Catala, Directeur Général Délégué de Groupama AM.

Jusqu'ici Responsable Commercial Institutionnel Europe francophone, Jacques Bontet (55 ans) exerce chez Groupama AM depuis 2005. Auparavant, il a notamment évolué en tant que Sales Institutionnel chez ING IM et chez HSBC Asset Management. Jacques Bontet est diplômé d'un DEA Monnaie, Finance de l'Université d'Orléans.

"La connaissance très fine du fonctionnement de Groupama Asset Management, sa vision commerciale stratégique et son expérience auprès de clients institutionnels de haut niveau permettront à Jacques de répondre à toutes les ambitions que nous portons, au travers de cette nouvelle organisation. Nous avons souhaité une fonction de Direction des partenariats GGVie, dédiée aux besoins stratégiques du Groupe et basée sur une étroite synergie GAM/GGVie" conclut Jean-Marie Catala.