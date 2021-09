Groupama AM renforce l'organisation de sa direction commerciale

(Boursier.com) — Groupama Asset Management renforce son organisation à la tête de la direction commerciale : Olivier Le Braz rejoint l'équipe commerciale dirigée par Arnaud Ganet.

Olivier Le Braz est nommé Responsable clientèle institutionnelle globale, tandis qu'Arnaud Ganet prend la responsabilité de la distribution globale, tout en conservant ses fonctions de Directeur commercial. Cette évolution vise à consolider l'animation commerciale de proximité et transverse, à l'échelle paneuropéenne, auprès des investisseurs.

Groupama Asset Management continue de renforcer ses capacités et son organisation. L'évolution de sa direction commerciale répond étroitement aux orientations du plan stratégique de la société de gestion, entre diversification des relais de croissance et internationalisation de l'activité de gestion d'actifs.

Cette évolution a pour objectif d'accélérer encore davantage la collaboration et les synergies entre les forces commerciales tant sur le plan géographique que sur le plan de l'animation auprès des différents segments de clientèle.

"Nous accompagnons les mutations profondes de l'industrie de la gestion d'actifs. Nous souhaitons rester au plus près des besoins et de l'organisation de nos clients investisseurs. Ces derniers se déploient de plus en plus selon une organisation décentralisée, en pôles multi-pays ou transfrontaliers" a déclaré Rebecca Fischer Bensoussan, Directrice du Développement.

"Nous consolidons ainsi notre approche commerciale de proximité tout en renforçant nos capacités à l'international. En somme, notre dynamique de croissance globale s'appuie sur un dispositif commercial multi-local élargi" affirme Jean-Marie Catala, Directeur Général Délégué de Groupama AM.

A travers les complémentarités entre les équipes commerciales dédiées au segment institutionnel et à celui de la distribution, Groupama AM souhaite également favoriser l'innovation.

"Nous entretenons des synergies d'équipes propices à la génération d'idées et d'initiatives communes. Cette approche va permettre de proposer nos services et produits de manière encore plus intégrée, pour une mise en marché plus rapide face aux besoins des clients" explique Arnaud Ganet.

"Notre ancrage aux côtés des investisseurs en France et à l'international, en particulier en Italie, en Espagne ou en Amérique latine, nous offre un champ d'observation unique. Nous pouvons mesurer les spécificités, les exigences propres au segment institutionnel et à celui de la distribution, sur ces différents marchés. Cela nous permet de mutualiser certaines 'best practices' en termes de

partenariats de gamme ou de développement de lignes de produits à l'échelle internationale" ajoutent Olivier Le Braz et Arnaud Ganet.

Outre ces évolutions, Groupama AM va continuer à étoffer ses équipes commerciales. Après l'arrivée en mai dernier de Juan Rodriguez-Fraile en qualité de Country manager Espagne, d'autres recrutements sont en cours à Rome et Milan. La vision du capital humain de la société de gestion est fondée sur une philosophie "intrapreneuriale" et sur l'enrichissement des parcours de compétences individuels.

Les 2 axes de développement, Institutionnels et Distributeurs, sont au coeur de notre stratégie de croissance. Au 31 aout 2021, Groupama Asset Management a enregistré 8,3 milliards d'euros de collecte nette depuis le début de l'année, dont 2/3 provenant de clients institutionnels et 1/3 provenant de professionnels de la distribution.