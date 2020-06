Groupama AM rend éligible au PEA-PME son fonds G Fund - Avenir Small Cap

(Boursier.com) — Lancé en juin 2017, le fonds actions G Fund - Avenir Small Cap (ex G Fund - Avenir Small Cap Euro) devient éligible au dispositif PEA-PME (Plan d'Epargne en Actions Petites et Moyennes Entreprises).

Groupama Asset Management a ainsi souhaité rendre ce fonds plus facilement accessible aux investisseurs particuliers, que ce soit dans l'enveloppe PEA-PME ou dans leurs dispositifs d'épargne retraite et d'épargne salariale.

"Fidèle à l'ADN de notre gamme Avenir qui se caractérise par une gestion de conviction, le fonds G Fund - Avenir Small Cap a toute sa place dans une épargne de long terme. Sa stratégie d'investissement de pur 'stock-picking' centrée sur la sélection de petites capitalisations, vise à tirer parti de poches de croissance structurelle" déclare Cyril de Vanssay, gérant du fonds.

Identifier des modèles de croissance pérennes dans des secteurs de niche

Investi principalement en actions de petites et moyennes capitalisations, G Fund - Avenir Small Cap se distingue par son modèle de pure sélection de titres, en toute indépendance vis-à-vis de son indice de référence (MSCI EMU Micro Caps dividendes nets réinvestis). La construction du portefeuille s'articule autour de l'identification, l'analyse et la sélection d'entreprises dont les modèles économiques sont jugés créateurs de valeur. Ces compagnies se démarquent notamment par leur positionnement sur des segments de niche, à fortes marges, et par leur business-model innovant tourné vers une croissance pérenne.

"Nous ciblons les gagnants de demain : des petites sociétés capables de faire progresser leur chiffre d'affaires, leur résultat opérationnel et leur génération de cash-flows et qui ont su mettre en place des stratégies de développement pertinentes sur leur marché, en termes de conception de produits, de ciblage de clientèle ou de diversification géographique" précise Cyril de Vanssay.

Le processus d'investissement s'appuie sur une analyse rigoureuse des titres et la compréhension des modèles économiques des entreprises, grâce aux capacités de recherche internes et externes exploitées par l'équipe de gestion et à sa proximité avec le management des sociétés.

"Cet effort d'analyse nous permet de modéliser les perspectives de croissance des entreprises éligibles à l'investissement et, in fine, de mettre en lumière des vecteurs de création de valeur qui se traduiront en bourse par un potentiel d'appréciation".

L'équipe de gestion a l'ambition d'accompagner les stratégies industrielles des sociétés investies, sur le long terme, illustrant ses fortes convictions. Au sein de la gamme de fonds Avenir, G Fund - Avenir Small Cap a été conçu en complément des fonds phares Groupama Avenir Euro et G Fund - Avenir Europe, tous deux investis principalement en petites et moyennes capitalisations.

"En termes de taille de capitalisation, G Fund - Avenir Small Cap est l'antichambre de de nos fonds small et mid cap zone euro et Europe. Il constitue une poche d'incubation de valeurs qui pourraient également être, à terme, intégrées dans les portefeuilles Groupama Avenir Euro et G Fund Avenir Europe" ajoute Cyril de Vanssay.

La commercialisation de G Fund - Avenir Small Cap auprès des investisseurs particuliers s'appuie sur les réseaux de distribution internes du Groupe Groupama et sur les réseaux professionnels externes : plateformes de distribution et de référencement, banques privées, family offices...

"Au travers de leur investissement dans les fonds PEA-PME, comme G Fund - Avenir Small Cap, les particuliers permettent aux PME de renforcer leurs fonds propres pour qu'elles puissent davantage investir et se développer. Notre initiative s'inscrit dans le cadre de la loi PACTE (Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation de l'Entreprise) entrée en vigueur le 1er octobre 2019 et qui vise précisément cet objectif. Cette loi renforce l'attractivité de l'enveloppe PEA-PME pour les particuliers souhaitant investir directement en actions et va également contribuer à flécher l'épargne retraite et l'épargne salariale vers le financement de nos entreprises de plus petite taille. En effet, les entreprises souscrivant à un Plan d'Epargne Retraite (PER) disposant d'une gestion pilotée composée d'un minimum de 10% d'actifs PEA-PME peuvent désormais bénéficier d'un forfait social abaissé de 20 à 16%", précise Guillaume Berthier, Directeur Marketing.

Au 30 avril 2020, le fonds comptait 32,42 millions d'euros d'actifs sous gestion.

Groupama Asset Management comptait 3,1 milliards d'euros au 30 avril 2020, d'actifs investis en stratégies actions petites et moyennes capitalisations.