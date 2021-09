Groupama AM poursuit son programme de labellisation 'ISR'

(Boursier.com) — Groupama AM poursuit activement son programme de labellisation de fonds, une démarche initiée il y a près de 18 mois. Groupama Avenir Euro et G Fund - Avenir Europe, fonds actions spécialisés dans les petites et moyennes capitalisations, viennent ainsi de recevoir le Label ISR portant à 15 le nombre de fonds certifiés.

Cette nouvelle étape s'inscrit en ligne étroite avec les objectifs et engagements de Groupama Asset Management, référence de la place en matière d'investissement responsable. "Nous souhaitons continuer à accompagner nos clients investisseurs à travers nos convictions à long terme, sources de valeur ajoutée, tout en promouvant nos savoir-faire d'investissement responsable et durable. C'est pourquoi notre politique de labellisation ISR s'applique autant aux expertises de gestion traditionnelles qu'aux supports d'investissement spécifiques, sur des classes d'actifs plus restreintes" affirme Mirela Agache Durand, Directrice Générale de Groupama AM.

Figurant parmi les fonds phares de la gamme, Groupama Avenir Euro et G Fund Avenir Europe affichent un historique de performance de plus de 6 ans. Leur processus de gestion s'appuie sur une approche de conviction hautement sélective (dite de "stock-picking") dans l'univers des petites et moyennes capitalisations. Cette philosophie a permis aux deux fonds de délivrer des performances significatives : 132,42% pour Groupama Avenir Euro NC et 132,6% G Fund Avenir Europe N sur 5 ans, positionnant ces solutions dans le top 10 de leur catégorie (catégorie zone Euro, moyennes cap., Morningstar).

"La gamme Avenir repose sur une sélection de valeurs parmi les secteurs d'activité les plus prometteurs et innovants, soutenant la croissance en Europe. Chez Groupama AM, notre devise est 'Investir pour l'avenir'. La certification ISR de ces deux fonds était donc incontournable à nos yeux" explique Stéphane Fraenkel, Directeur Associé gestion actions et convertibles et responsable de l'expertise Small et Mid Cap.