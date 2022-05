Groupama AM obtient de nouvelles labellisations ISR pour des fonds distribués via les réseaux du groupe

(Boursier.com) — Groupama AM poursuit activement son programme de labellisation ISR, avec 12 fonds supplémentaires récemment certifiés.

Au 10 mai 2022, Groupama Asset Management compte ainsi au total 39 fonds labellisés ISR, dont la variété des stratégies de gestion et classes d'actifs est représentative de l'ensemble des savoir-faire de la société de gestion.

Douze fonds supplémentaires de la gamme de Groupama AM ont obtenu le Label ISR au mois d'avril 2022 :

- Groupama Mondactions

- Tesorus Dynamique (FCPE)

- GEP Actions Internationales (FCPE)

- Tesorus Monétaire (FCPE)

- Tesorus Prudence (FCPE)

- Retraite Prudence

- Retraite Pérennité

- Gan Prudence

- Retraite Dynamique

- Retraite Plénitude

- Gan Dynamisme

- Finama Actions Internationales (FCPE)

Ces solutions d'investissement sont exclusivement commercialisées via les réseaux de distribution de la compagnie d'assurance Groupama. Cette démarche témoigne d'une vision et de convictions communes quant à la promotion de produits d'épargne durable, accessible à tous.

"En tant que filiale de gestion d'actifs du Groupe Groupama, l'une de nos missions est de proposer des unités de compte et solutions d'investissement estimées de qualité, logées dans les produits d'épargne distribués par les réseaux 'maison'. Ces douze fonds nouvellement labellisés seront disponibles au sein des supports d'Epargne salariale, d'Assurance-vie ou de Retraite collective du Groupe, pour satisfaire une demande croissante et de plus en plus exigeante de la part des investisseurs privés en matière d'ISR. Notre relation de proximité avec la compagnie d'assurance permet de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur" a déclaré Mirela Agache-Durand, Directrice Générale de Groupama AM.

Le programme de labellisation ISR se poursuivra dans les semaines à venir, avec une dizaine de nouvelles certifications attendues d'ici la fin du mois de mai.