Groupama AM lance Cristal, une solution clé en main dédiée aux investisseurs du secteur assurantiel

(Boursier.com) — Groupama Asset Management propose une "allocation assurantielle tenant compte des contraintes comptables des assureurs, institutions de prévoyance", dont l'objectif est de faciliter le pilotage comptable de leur actif général.

Groupama Asset Management vient de lancer l'offre Cristal, une nouvelle solution destinée aux investisseurs assurantiels.

Il s'agit de la définition d'un OPC dédié, sur mesure, proposé clé en main et conçu comme une allocation additionnelle au sein de l'actif général de l'institution.

Logée aux côtés des différentes poches d'allocation (actions, obligations, actifs de diversification non cotés...), cette "brique" assurantielle complémentaire est composée d'actifs traditionnels et a vocation à générer une meilleure visibilité sur les potentiels produits financiers. L'objectif est in fine de faciliter le pilotage comptable de l'allocation de l'actif général de l'investisseur.

L'OPC défini avec l'assureur est dédié, adjacent aux mandats de gestion et donc calibré suivant les besoins propres de chaque institution. L'instrument vise à offrir un accès à des classes d'actifs obligataires traditionnelles, diversifiantes, multidevises, liquides mais difficilement investissables en direct par les assureurs pour des raisons comptables liées notamment à la couverture de change. Il vise également à constituer une réserve de produits financiers distribuables dans le compte de résultat, qui pourront, soit être détachés annuellement suivant les besoins d'atterrissage comptable du détenteur, soit être capitalisés dans l'OPC en prévision de besoins futurs.

"A l'ère de taux d'intérêt durablement bas, il faut aller chercher le rendement actuariel plus loin ! Une réflexion sur la logique de construction de portefeuille s'impose donc pour les investisseurs assurantiels. Il s'agit désormais de favoriser une meilleure visibilité sur les rendements comptables, plus qu'une quête 'à tout prix' de potentielle surperformance financière, de plus en plus complexe et risquée alors que le profil rendement-risque des actifs s'est globalement détérioré. C'est dans cette optique que nous avons conçu Cristal. Notre cahier des charges est d'améliorer le rendement actuariel et de favoriser le pilotage de l'atterrissage comptable dans une logique de long terme" résume Alexandre Piazza, Responsable de la Gestion Assurantielle dédiée à la clientèle externe.

"Nous avons souhaité loger cette 'allocation assurantielle' dans une structure de fonds dédié. En effet, l'OPC rend possible l'accès aux instruments financiers difficiles à détenir en direct dans l'actif général, et délègue au gérant d'actifs les contraintes opérationnelle, réglementaire et comptables liées à la détention de ces instruments (EMIR, appels de marges, etc..). Il permet en outre l'agrégation d'une seule ligne, là où la détention en direct démultiplie autant de lignes que de sous-jacents investis" poursuit-il.