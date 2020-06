Groupama AM : Euro Capital Durable change de nom et devient G Fund Equity Convictions ISR

(Boursier.com) — Pionnier dans le domaine du développement durable, Euro Capital Durable change de nom pour devenir G Fund Equity Convictions ISR. Le fonds, dont les encours sous gestion atteignent 317,45 millions d'euros (au 29 mai 2020), conserve la philosophie d'investissement qui a fait son succès depuis une vingtaine d'années : une gestion active actions Best in Class, fondée sur une sélection d'entreprises qui disposent des meilleures pratiques ESG et sont engagées dans les enjeux du développement durable.

"C'est logiquement que nous retrouvons en portefeuille des entreprises actives dans le développement d'innovations et de solutions qui contribuent positivement aux enjeux des transitions énergétique, numérique et démographique : les "pures players". Le fonds investit également sur des entreprises qui mettent en oeuvre une politique ESG dynamique, où l'ESG est fortement ancrée dans le fonctionnement et la stratégie de développement. Des entreprises pour lesquelles l'ESG représente un levier de créativité et d'innovation important" ajoute Juliette de Montety, gérante du fonds G Fund Equity Convictions ISR.

Dans une logique de cohérence de gamme et de lisibilité, Groupama AM a structuré son offre de fonds ESG autour de 3 axes :

-Les fonds ISR pour concilier performance économique et impact social et environnemental, en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité. C'est par exemple le cas de G Fund Equity Convictions ISR, anciennement Euro Capital Durable (label ISR).

-Les fonds thématiques ESG pour investir dans des entreprises dont le secteur d'activité, les produits ou services répondent à un ou plusieurs enjeux liés au développement durable, préalablement définis comme objectifs de gestion du fonds. C'est par exemple le cas de G Fund Future for Generations, fonds qui a reçu le label ISR en avril 2020.

-Les fonds d'impact, pour générer un impact positif environnemental et/ou sociétal mesurable via nos investissements. C'est par exemple le cas sur l'environnement avec le fonds G Fund Global Green Bonds, fonds qui a reçu le label GreenFin en avril 2020.

"Chez Groupama AM, nous pensons que la finance peut participer à changer le monde et à construire celui de demain. C'est le sens des engagements récents de l'Entreprise" commente l'établissement.

Ainsi, en mai 2020, Groupama AM a signé l'initiative Alliance pour une relance verte, portée par la Commission Européenne, aux côtés de 270 signataires engagés issus de 10 pays européens (ministres, députés, dirigeants d'entreprises...), dont 50 entreprises du secteur finance et assurance.

Ce manifeste appelle à la mobilisation des gouvernements et des acteurs économiques à accélérer la transition écologique en la plaçant au coeur de la relance post-crise.

"La crise sanitaire mondiale peut être une véritable opportunité de réorienter notre modèle vers une croissance plus durable et soutenable " ajoute Marie-Pierre Peillon, Directrice de la Recherche et de la Stratégie ESG.

La commercialisation de G Fund Equity Convictions ISR auprès des investisseurs particuliers s'appuie sur les réseaux de distribution internes du Groupe Groupama et sur les réseaux professionnels externes : plateformes de distribution et de référencement, banques privées, family offices...

Groupama Asset Management comptait 76,1 milliards d'euros d'actifs sous gestion prenant en compte des critères ESG au 31 mars 2020.