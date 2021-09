Groupama AM étend la labellisation de ses fonds à l'ensemble de ses stratégies

(Boursier.com) — En 18 mois, le programme de labellisation "ISR" de Groupama AM a permis la certification de 15 fonds, représentant au total plus de 17,73 Milliards d'euros d'actifs sous gestion au 31/08/2021. Les fonds détenant le Label ISR sont les suivants :

Stratégie Actions de Convictions

-G Fund Equity Convictions ISR,

-Groupama France Stock

-France Gan

-G Fund World Vision (R)

Stratégie Small & Mid-Caps

-G Fund Avenir Europe

-Groupama Avenir Euro

Stratégie Monétaire

-Groupama Trésorerie

Stratégie Obligataires

-Groupama Crédit Euro CT

-G Fund - Global Bonds

-G Fund Credit Euro ISR

-Groupama Etat Euro ISR

Stratégie Convertibles

-Groupama Convertibles

Stratégie Multi-Asset et Multi-Asset thématiques

-G Fund Future for Generations,

-Groupama Epargne & Retraite Dynamique

-Groupama Epargne & Retraite Perspective Dynamique

En complément de classes d'actifs traditionnelles (actions, obligations privées, diversifiées) déjà couvertes par des fonds labellisés, la société de gestion a choisi d'élargir le périmètre à des classes d'actifs spécifiques ou plus restreintes. A travers cette orientation, des solutions investies en obligations convertibles, en obligations souveraines ou encore en actions Small et mid caps, ont été intégrées dans le programme de labellisation cette année.

Groupama AM promeut ainsi ses savoir-faire et capacités en matière d'investissement responsable, sur chacune de ses franchises de gestion.

Ces véhicules d'investissement s'inscrivent en supports complémentaires, permettant aux clients-investisseurs d'affiner leurs choix d'allocation.

"Nous entretenons une culture de l'excellence, c'est pour cette raison que nous avons élargi notre programme. L'obtention du Label ISR conforte nos capacités d'analyse, financière et extra-financière, mais aussi nos idées d'investissement sur des segments aussi sophistiqués que les petites et moyennes capitalisations ou, encore, les obligations convertibles. Des classes d'actifs pour lesquelles la recherche est rare ou difficile d'accès, et qui exigent donc des ressources propriétaires de haut niveau" a déclaré Mirela Agache Durand, Directrice Générale de Groupama Asset Management.

Parallèlement à ces fonds labellisés ISR, Groupama AM met à disposition de ses clients recherchant un impact sur le pilier environnemental, un fonds labellisé Greenfin : G Fund Global Green Bonds.