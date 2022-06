Groupama AM enregistre 12 nouvelles labellisations ISR en juin 2022

(Boursier.com) — Douze fonds supplémentaires de Groupama AM viennent d'être certifiés au mois de juin. Ces labellisations s'ajoutent aux douze précédentes enregistrées en avril. Au 9 juin 2022, Groupama Asset Management compte ainsi au total 51 fonds labellisés ISR.

À l'image des certifications enregistrées au mois d'avril (et officialisées par Groupama AM le 19 mai dernier) 11 des fonds ayant obtenu le Label ISR en juin 2022 sont exclusivement commercialisés via les réseaux de distribution de la compagnie d'assurance, Groupama.

Il s'agit des fonds nourriciers suivants :

-FCPE GER Monétaire

-FCPE GERP Trésorerie

-FCPE GER Prudence

-FCPE GERP Prudent

-FCPE GER Equilibre

-FCPE GERP Equilibre

-FCPE GER Dynamique

-FCPE GERP Dynamique

-FCPE Tesorus Equilibre

-Retraite Equilibre

-Retraite Harmonie

Par ailleurs, le fonds G Fund Opportunities Europe, dont la commercialisation est en architecture ouverte a également obtenu le Label ISR.

"Ces nouvelles labellisations ISR témoignent une fois de plus de la robustesse de nos processus d'investissement et de l'intérêt de nos modèles d'analyse extra-financiers. Nous sommes fiers d'étoffer encore davantage l'offre de fonds ISR logés dans les produits d'épargne distribués par les réseaux du Groupe" conclut Mirela Agache-Durand, Directrice Générale de Groupama AM.

* ISR : Investissement Socialement Responsable