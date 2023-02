Groupama AM dispose de 49 fonds labellisés ISR

(Boursier.com) — En 2022 Groupama Asset Management a fait labelliser 24 nouveaux fonds destinés à répondre à la demande de produits durables de la part de ses différents réseaux de distribution.

Parallèlement l'intégralité des fonds précédemment labellisés a vu ses labels renouvelés. Groupama AM dispose désormais de 49 fonds labellisés ISR. Fin 2022, la gamme ISR de Groupama AM représentait ainsi plus de 25 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

L'obtention de nouveaux labels et le renouvellement des labels précédemment obtenus illustrent la robustesse des modèles d'analyse extra-financière et des processus de gestion de Groupama AM.

Groupama AM compte poursuivre son programme de labellisation, en ligne avec son objectif d'offrir un large panel de solutions d'investissement ISR, tant en termes de classes d'actifs que de styles de gestion. Cette démarche répond étroitement aux besoins des réseaux de distribution de produits d'épargne du Groupe : épargne salariale, retraites collectives et contrats d'assurance-vie.

"Le Label ISR jouit d'une réputation de plus en plus solide auprès du grand public. Cette certification est devenue un standard discriminant : aux yeux des investisseurs particuliers, l'investissement responsable n'est plus optionnel" affirme Mirela Agache-Durand, Directrice Générale de Groupama AM. "Aujourd'hui, notre gamme ISR couvre l'essentiel de l'univers coté, du monétaire aux actions, en passant par l'obligataire aggregate, le crédit, les obligations convertibles et les solutions diversifiées" complète-t-elle.

En 2023, Groupama AM devrait soumettre à la certification deux fonds actions, l'un thématique, l'autre positionné sur le segment des petites capitalisations.