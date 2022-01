Groupama AM affiche une collecte nette de 5 MdsE sur ses solutions monétaires en 2021

(Boursier.com) — Dans un environnement financier marqué par l'émergence d'un nouveau régime d'inflation, l'orientation haussière des taux d'intérêt a pesé sur les perspectives de performances obligataires. Les stratégies de gestion de trésorerie et monétaires ont, de leur côté, constitué une alternative estimée robuste, en relatif, pour des investisseurs qui ont placé leurs liquidités sur des supports d'attente ou jugés plus protecteurs.

Ces conditions ont contribué à soutenir la collecte nette de Groupama Asset Management sur ses solutions monétaires en 2021. "Notre flagship Groupama Trésorerie a atteint 10 milliards d'euros d'encours sous gestion durant l'année 2021 avec une collecte nette de plus 3 milliards d'euros sur la même année. Au total, notre collecte nette s'établit à 5 milliards sur l'ensemble des supports monétaires, signe de l'engouement des investisseurs pour la classe d'actifs " illustre Thomas Prince, Responsable de la gestion monétaire. " Les investisseurs cherchent à protéger leurs portefeuilles du risque de taux tout en exploitant les sources de valeur relative, en comparaison à l'Ester ou aux dépôts bancaires traditionnels dont les niveaux de rendement demeurent négatifs" poursuit-il.

Abondance de liquidités et logique "d'attente"

L'afflux de capitaux en faveur de la classe d'actifs résulte en partie de l'abondance de liquidités dont disposent notamment les entreprises et les institutionnels. A la faveur de la reprise économique, les sociétés ont accumulé du cash qu'elles n'ont pas encore redéployé sous forme de dépenses d'investissement. Certaines ont également profité de conditions favorables lors de leurs programmes d'émissions obligataires pour encaisser des flux de liquidités. De leur côté, les investisseurs institutionnels ont également accumulé une poche importante de cash. "Les liquidités des investisseurs institutionnels ont été placées sur des supports monétaires selon une logique 'd'attente', cela jusqu'à ce que d'éventuelles rotations de marché offrent de nouvelles opportunités sur les autres classes d'actifs" complète Arnaud Ganet, Directeur commercial.

En 2021, Groupama AM a obtenu le label ISR pour chacun des fonds de sa gamme monétaire, des certifications qui ont aussi nourri l'engouement d'investisseurs en quête de solutions responsables.

"Tant sur le plan des labellisations que celui des profils de risque, notre logique de gamme est structurante sur la classe d'actifs monétaire. Nous proposons aux clients investisseurs des solutions sur l'ensemble du spectre allant des produits monétaires les plus traditionnels à des produits obligataires court-terme dynamiques, au carrefour du monétaire et de l'obligataire pur" explique Arnaud Ganet.

En 2022, le contexte de marché et la fin programmée - ou l'allègement - des programmes de quantitative easing des banques centrales devraient entretenir le risque de taux. Le segment obligataire et en particulier le crédit y sont les plus sensibles. "Ces conditions militent en faveur de produits de maturité courte, moins exposés à la hausse des taux. Nous misons beaucoup sur nos fonds Groupama Ultra Short Term Bond ou G Fund Alpha Fixed Income, dont l'horizon de placement de six mois à un an, ainsi que de faibles niveaux de volatilité, leur confèrent un profil protecteur dans la continuité des solutions monétaires traditionnelles" conclut Thomas Prince.