Greystar lève 725 ME

(Boursier.com) — Greystar Europe Investment Management B.V. annonce ce jour avoir levé 725 millions d'euros via son véhicule discrétionnaire, paneuropéen et value-add. Ce véhicule a reçu des engagements provenant d'un groupe diversifié d'investisseurs internationaux d'Europe continentale, d'Amérique du Nord et d'Asie-Pacifique ; clients actuels de Greystar et nouveaux investisseurs.

Le gestionnaire est une filiale de Greystar Real Estate Partners, LLC ('Greystar'), un leader mondial de l'investissement, du développement et de la gestion de logements locatifs de haute qualité.

Ce véhicule paneuropéen à capital fixe dédié au résidentiel value-add, vise une capacité d'investissement d'un milliard d'euros. Il s'appuiera sur la plateforme régionale unique de Greystar, verticalement intégrée et issue d'une expérience mondiale de plus de 30 ans en matière d'investissements value-add. Elle ciblera les principales villes du Royaume-Uni, des Pays-Bas, d'Espagne, d'Irlande, de France, d'Allemagne et d'Autriche.

Pour les secteurs du logement collectif et du logement étudiant européens, cette clôture intervient dans un contexte où l'offre en hébergements de qualité est insuffisante. Associée à la croissance de l'urbanisation au sein des plus grandes villes européennes et à un accès à la propriété de plus en plus complexe, cette situation a entraîné une augmentation du nombre de locataires...