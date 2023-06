Greystar acquiert une résidence étudiante en VEFA à Ivry-sur-Seine

(Boursier.com) — Greystar , leader mondial de l'investissement, du développement et de la gestion d'actifs immobiliers résidentiels, annonce l'acquisition en VEFA, d'une résidence étudiante située au coeur du quartier Gagarine-Truillot, à Ivry-sur-Seine (94), d'une capacité de 310 lits. Le projet est réalisé par Hibana, société de promotion immobilière française filiale du groupe Hexaom.

La résidence, dont la conception a été confiée à l'agence d'architecture parisienne Brenac & Gonzalez & Associés, d'une surface de 8.300 m(2) SU répartis sur 18 étages, dont 550 m(2) d'espaces communs de grande qualité, pourra loger 310 personnes. Les étudiants bénéficieront d'un rooftop offrant une vue imprenable sur la capitale.

Ville dynamique, Ivry-sur-Seine présente une offre attractive, qui ne cesse de se développer et de se diversifier, à destination du public étudiant, des jeunes actifs et des familles. Inscrite dans le projet de réaménagement urbain "ZAC Gagarine-Truillot", la résidence se situe près d'une école d'ingénieurs qui sera livrée concomitamment par Hibana. La proximité du RER C et de la ligne 7 du métro permettront de se rendre très rapidement dans le centre de Paris et les grands pôles étudiants.