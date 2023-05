Green Aerolease est soutenue à hauteur de 12 ME par la Banque des Territoires et des investisseurs privés

(Boursier.com) — Green Aerolease, qui propose un service "tout compris" de location d'avions électriques, va pouvoir accélérer son action en faveur de la transition environnementale de l'aérien grâce au soutien à hauteur de plus de 12 ME de la Banque des Territoires et de plusieurs Family Office.

Green Aerolease propose un service de location "tout compris" d'avions électriques. Destiné aux opérateurs aéronautiques, ce service leur facilite l'accès aux nouvelles technologies de propulsion, notamment électriques, plus respectueuses de l'environnement.

Dans un contexte de forte tension autour de l'aviation, pour des raisons d'impact écologique et de nuisances sonores jugés importants, la transition environnementale de l'aérien est devenue indispensable pour assurer la pérennité du secteur. Des solutions existent déjà avec l'aviation électrique : le premier avion électrique, certifié en juin 2020 par l'Agence de la Sécurité Aérienne de l'Union Européenne (EASA) est le Velis Electro, du constructeur slovène Pipistrel. Il s'agit d'un avion biplace, 100% électrique, adapté à la formation initiale des pilotes, aux baptêmes aériens et aux vols de loisirs.

Pour répondre au besoin de financement des opérateurs et pour faciliter leur accès à ce nouvel avion, Green Aerolease a conçu un service de location "tout compris", incluant la mise à disposition de l'avion, de son chargeur, la maintenance et l'assurance de l'avion.

À ce jour, une trentaine d'avions a été déployée. Ces avions sont notamment utilisés par des aéroclubs et des écoles de pilotage professionnelles pour la formation des nouveaux pilotes. L'enjeu est très important : A horizon 5 ans, il faudra être capable de doubler le nombre de nouveaux pilotes professionnels formés pour répondre au besoin de 800.000 nouveaux pilotes dans le monde, chiffre révisé à la hausse compte tenu de la pyramide des âges des pilotes actuels et des besoins nouveaux en Asie notamment.