Great Place To Work et Ekkio Capital nouent un partenariat pour valoriser le capital humain

(Boursier.com) — En partenariat avec Great Place To Work France, la société de gestion Ekkio Capital est le premier investisseur français à intégrer le critère extra-financier de la "Qualité de Vie au Travail" (QVT) dans la valorisation des entreprises... Ekkio Capital s'engage ainsi à offrir l'enquête Great Place To Work aux PME qu'elle accompagne.

"Le capital humain est clé pour les organisations et il est désormais nécessaire de prendre en compte ce paramètre dans leur performance financière" explique l'établissement. "Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la démarche ESG (Environnement, Social et Gouvernance) d'Ekkio Capital, qui évalue la qualité de vie au travail et les pratiques managériales de l'ensemble des entreprises de son portefeuille d'investissement. L'objectif : renforcer la place des collaborateurs dans les entreprises, installer un environnement de travail propice à la croissance, montrer l'importance de la culture de l'entreprise et son impact sur sa performance financière".

Encore peu valorisé par les investisseurs, le critère QVT a pourtant un impact certain sur la vie des entreprises... Pour une PME, cette dimension peut s'avérer difficile à formaliser et laisse souvent la priorité à d'autres impératifs économiques. Le soutien de l'actionnaire est essentiel. La société de gestion espère ainsi initier une dynamique de long terme au sein de ces entreprises.

"Nous sommes ravis de ce partenariat avec Great Place to Work car nous sommes persuadés que performances sociale et financière des entreprises sont liées. Entretenir un climat de confiance en interne et améliorer en continu l'expérience des collaborateurs rend aussi l'entreprise plus attractive" déclare Jean-Marc Scéo, Président d'Ekkio Capital.

"Nous avons souhaité renforcer nos engagements ESG par une dimension humaine forte, qui prend d'autant plus de sens après la période inédite que nous avons traversée au premier semestre. Et en tant qu'actionnaire, il nous semblait important d'impulser cette démarche au sein des PME que nous accompagnons. Nous voulons mettre les critères ESG au coeur de nos investissements, avec pour ambition d'être au niveau des meilleurs standards" ajoute Nicolas Beaugendre, Associé et en charge de l'ESG chez Ekkio.

Cette année, l'enquête sera réalisée auprès de 1.000 collaborateurs environ. Elle repose sur deux outils : le Trust Index, un questionnaire anonyme adressé aux collaborateurs ainsi que le Culture Audit(C), un dossier complété par l'entreprise qui recense les pratiques managériales.

Ce dossier est ensuite évalué par une équipe Great Place To Work dédiée selon une méthodologie internationale.