Grant Thornton France renforce son expertise en RSE & santé environnementale

(Boursier.com) — Grant Thornton France annonce l'intégration de l'agence Primum Non Nocere, agence de coaching RSE, experte dans les domaines du développement durable, de la santé environnementale et de la sécurité sanitaire.

Grant Thornton conforte ainsi sa position de "cabinet nouvelle génération" et ambitionne de devenir un cabinet leader de la transformation durable des sociétés et des organisations.

Fondée en 2009 par Olivier Toma son Directeur général, qui devient associé au sein de Grant Thornton France, Primum Non Nocere, société à mission, réalise des diagnostics RSE, des études techniques (audit énergie, bilan d'émissions de gaz à effet de serre, diagnostics déchets, achats responsables...) avec la mise à disposition d'outils et indicateurs adaptés. L'agence compte actuellement 40 collaborateurs, qui intègrent les effectifs de Grant Thornton France. Le nom et la marque sont conservés ainsi que son siège à Béziers.

Grâce à l'acquisition des compétences et des expertises de Primum Non Nocere, Grant Thornton accélère son développement dans la transformation durable des organisations en proposant des solutions augmentées et innovantes. Le cabinet répond ainsi aux grands enjeux environnementaux et sociétaux via une offre RSE accessible et opérationnelle. Elle s'appuiera désormais sur l'expertise et les solutions mises en oeuvre par Primum Non Nocere auprès de 700 clients depuis sa création.

L'agence a développé le label de qualité THQSE (Très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale). Ce sont majoritairement des établissements de santé (hôpitaux, agences régionales de santé, cliniques...) mais également des lieux de culture, des sociétés industrielles ainsi que des agences de communication qui sont labellisés.

Un élargissement est programmé aux secteurs de la finance responsable, du thermalisme, du luxe et de la mode avec un objectif nouveau : les territoires à mission.

Robert Dambo, Président de Grant Thornton déclare : "L'engagement social et sociétal et la santé environnementale ne sont plus des options, ils sont devenus le coeur stratégique des sociétés. Grant Thornton et Primum Non Nocere s'unissent pour accélérer la transformation des entreprises et des organisations au service d'une croissance durable dédiée. Nos expertises communes permettent de proposer des modèles plus résilients, conciliant les défis sociétaux et environnementaux avec la performance globale des sociétés.

D'autre part, nous vivons nos opérations de rapprochement chez Grant Thornton comme une formidable chance d'enrichir notre univers interne en allant chercher toute la singularité des nouvelles équipes. Ce brassage des cultures représente le facteur clé d'une intégration réussie et un vent de fraîcheur pour le bonheur de tous."