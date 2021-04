Grant Thornton dévoile sa nouvelle identité de marque employeur

(Boursier.com) — Grant Thornton, groupe d'audit et de conseil, annonce le lancement de sa nouvelle identité de marque employeur, "L'expérience de la confiance", pour ses 2.000 collaborateurs répartis dans 23 bureaux en France.

La promesse que le cabinet fait à ses collaborateurs doit promouvoir un cadre bienveillant et structurant pour bâtir une culture qui les rassemble autour d'une identité commune et résonne auprès des talents, dans une perspective de performance globale et individuelle.

Il s'agit d'une étape majeure dans la structuration de "l'expérience collaborateur". Cette dernière a connu une accélération sans précédent ces derniers mois, avec le basculement en télétravail de l'ensemble des équipes. Plus récemment, la pérennisation de cette nouvelle forme d'organisation a été actée par la signature d'un accord de groupe prévoyant un mixte entre présentiel et travail à distance, favorisant ainsi l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Enfin, dès le mois de mai prochain, le cabinet déploiera une nouvelle stratégie globale et commune aux 136 firmes qui composent son réseau international afin de dépasser le cadre habituel des prestations aux entreprises et aller plus loin dans le développement de leurs activités et la création de valeur.