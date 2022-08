Grant Thornton a annoncé l'acquisition du cabinet ComptaPlus

(Boursier.com) — Grant Thornton, groupe leader d'audit et de conseil, a annoncé l'acquisition du cabinet ComptaPlus. Ce projet de croissance externe sur lequel les équipes travaillent depuis plusieurs mois s'inscrit naturellement dans la dynamique de croissance du groupe en France, comme à l'international.

A la rentrée, le hub International Business Advisory Services, réunissant des professionnels tous bilingues et / ou combinant une double culture, accueillera donc 12 collaborateurs dont les deux fondateurs qui viendront activement renforcer le déploiement opérationnel du Japan Desk.

Ils travailleront en contact direct et permanent avec Grant Thornton Japan.

Cette acquisition porte à près de 70 personnes le nombre d'experts, au sein du hub International Business Advisory Services, qui représentent cinq Desks dédiés : l'Allemagne, les US, le Canada, la Chine et le Japon. Leurs missions : conseil, assistance et communication cross-culturelle pour un accompagnement créateur de valeur des entreprises clientes, et ce dans tous les pans de leur stratégie opérationnelle en France, sur l'ensemble des enjeux comptables, juridiques et fiscaux mais aussi numériques et de transformation.