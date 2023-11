Grâce au dividende sociétal, la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale consacre 2,5 ME pour préserver la biodiversité en France

(Boursier.com) — La biodiversité joue un rôle fondamental dans la régulation du climat mais son équilibre est d'ores et déjà menacé. Le constat est alarmant : près de 75% des milieux terrestres et 40% des écosystèmes marins mondiaux sont fortement dégradés...

Face à l'urgence de la situation, la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, abritée par la Fondation de France, dévoile aujourd'hui les 36 associations lauréates de son appel à projet intitulé "La préservation de la nature et du vivant".

Grâce au dividende sociétal, 2,5 millions d'euros seront mobilisés pour accompagner leurs projets partout en France pour protéger les écosystèmes.

Une démarche qui s'inscrit en complémentarité des politiques anti-déforestation et en faveur de la transition vers un monde sans hydrocarbure de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et de ses engagements pris auprès d'Act4nature international pour la protection de la biodiversité.