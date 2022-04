GP Bullhound : obtention de la licence AIFM

(Boursier.com) — GP Bullhound, banque d'affaires internationale et de conseil dans le secteur technologique, annonce aujourd'hui l'ouverture de ses deux nouveaux bureaux (Luxembourg et Zurich) ainsi que l'obtention de sa licence AIFM (Alternative Investment Fund Manager) auprès des autorités de régulation locale luxembourgeoises.

Le nouveau bureau implanté à Luxembourg assurera notamment la continuité et la conformité post-Brexit pour les activités de conseil et d'investissement de GP Bullhound et permettra une collaboration plus étroite avec les entrepreneurs et investisseurs luxembourgeois pour renforcer davantage l'écosystème tech local.

Fondée en 1999 par Per Roman, Manish Madhvani et Hugh Campbell, GP Bullhound est aujourd'hui dotée d'une équipe de 180 employés répartis sur trois continents et présente à Londres, San Francisco, New York, Berlin, Paris, Stockholm, Madrid, Hong Kong, Manchester Marbella, et désormais Luxembourg et Zurich. Avec plus de 20 ans d'expérience à l'international, la firme londonienne a investi dans de nombreuses pépites à l'image de Revolut, Klarna, Vivino, Glovo, Discord et DuckDuckGo, ou a pu participer à de très belles exits tech telles que Spotify, Slack, Unity ou encore Busuu.

GP Bullhound a lancé son premier fonds domicilié au Luxembourg en 2017. La société a depuis établi de solides relations avec les institutions locales, notamment avec des investisseurs institutionnels tels que le Fonds européen d'investissement et le Luxembourg Future Fund.

Le Luxembourg va ainsi devenir le centre d'opérations et de conformité de GP Bullhound où seront concentrées les activités de gestion de fonds, telles que la gestion de portefeuille et de risque et les évaluations, la commercialisation de nouveaux fonds et les activités locales de banque d'investissement. A la recherche d'un Dealmaker et d'un gestionnaire de portefeuille, l'équipe actuelle composée de 6 personnes est supervisée entre autres par Alek Jakima, Director. Ce dernier cumule plus de 16 ans d'expérience multi-juridictionnelle dans la structuration, l'administration et la supervision de fonds, couvrant un large éventail d'expertise en matière de réglementation, de conformité, d'opérations et de gestion, acquise au Luxembourg, en Irlande, en Pologne et en Italie.