Goodvest lève 10 ME pour "décarboner l'épargne des Français"

(Boursier.com) — Goodvest , la startup pionnière dans la création de produits d'épargne (assurance-vie et PER) alignés sur l'Accord de Paris en matière de climat, annonce ce jour avoir levé 10 ME auprès des fonds Ring Capital et Polytechnique Ventures.

ALM Innovation, le fonds d'investissement d'AG2R LA MONDIALE, actionnaire historique de la startup, et quelques Business Angels de renom participent également à ce nouveau tour de table...

Cette opération marque une nouvelle étape clé du développement de Goodvest. Elle permet à la startup de disposer des moyens nécessaires pour poursuivre la diversification de son offre d'épargne responsable, d'accélérer sa croissance et de s'imposer en fer de lance de la finance verte en France.