Goodvest intègre la thématique 'solutions climatiques' à son portefeuille d'investissement pour accélérer la décarbonation

(Boursier.com) — Agir contre le réchauffement climatique n'est plus une option, c'est désormais une absolue nécessité. C'est pourquoi Goodvest, la première assurance-vie ISR compatible avec l'accord de Paris sur le climat, lance une 8e thématique d'investissement : solutions climatiques.

À cet effet, la fintech a d'ores et déjà sélectionné un premier fonds, M Climate Solutions, développé par Montpensier Finance. Il permet de financer des entreprises européennes, américaines et asiatiques activement engagées en faveur de la transition écologique pour le climat.

Lancée en 2020, la société Goodvest propose la première assurance-vie compatible avec l'accord de Paris sur le climat. Tous ses portefeuilles d'investissement sont donc alignés sur une trajectoire de réchauffement climatique de maximum 2 oC. Pour s'en assurer, la fintech s'appuie sur une méthode d'analyse extrafinancière stricte qui la distingue largement des solutions d'ISR classiques.

En pratique, Goodvest donne à ses clients la possibilité de choisir entre 7 thèmes d'investissement différents selon son profil de risque : transition écologique, emploi et solidarité, accès à l'eau, forêts, santé, pays émergents et innovations technologiques. Aujourd'hui, elle enrichit son offre.

Une nouvelle thématique d'investissement au service de la transition climatique

Afin de correspondre toujours davantage aux valeurs des épargnants et financer de nouveaux piliers de la transition énergétique, Goodvest lance une 8e thématique : solutions climatiques.

Si la fintech proposait déjà des thèmes en lien avec la question climatique, il sera désormais possible d'investir dans le développement des énergies renouvelables, le stockage d'énergie, la rénovation énergétique des bâtiments, les transports bas carbone, ou encore l'innovation dédiée à la valorisation énergétique des déchets.

M Climate Solutions, premier fonds à intégrer le thème "solutions climatiques"

Dans ce cadre, Goodvest a d'ores et déjà sélectionné un premier fonds, M Climate Solutions, géré par Montpensier Finance. Son objectif : sélectionner des entreprises internationales pleinement engagées dans la réduction de l'impact climatique, et ce via 3 vecteurs de la transition : l'énergie responsable, la préservation du capital terrestre et les transports efficients.

Ce fonds a la particularité d'être particulièrement vert, puisqu'il n'utilise pas la poche de diversification autorisée par le label Greenfin et est totalement investi dans des entreprises qui agissent positivement sur la transition climatique. En outre, Montpensier Finance s'inscrit dans une démarche dynamique pour accompagner l'amélioration des pratiques RSE des entreprises en portefeuille en favorisant une approche active de vote aux assemblées générales...