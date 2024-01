Goodvest franchit le cap des 50 ME d'actifs sous gestion en deux ans

(Boursier.com) — Un peu plus de deux ans après le lancement de son offre, Goodvest annonce avoir franchi la barre symbolique des 50 ME d'épargne collectée. La fintech Goodvest dévoile également ses performances pour l'année écoulée : un bon cru, et la preuve que l'investissement responsable n'a rien à envier à la finance traditionnelle ! Fort de ce succès, la startup pionnière des solutions d'épargne alignées sur l'Accord de Paris en matière de climat et fer de lance de la finance verte ne compte pas s'arrêter là. Elle prévoit de lancer un "fonds maison" et de nouvelles thématiques d'investissement en 2024...