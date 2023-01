Goodvest franchit le cap des 20 ME d'actifs sous gestion en un an

(Boursier.com) — Un peu plus d'un an après le lancement de son offre, Goodvest annonce avoir franchi la barre symbolique des 20 ME d'épargne collectée. Fort de ce succès commercial historique, la nouvelle pépite de la finance verte ne compte pas s'arrêter là. Elle prévoit de lancer dès 2023 de nouveaux produits d'épargne impactants et de nouvelles thématiques d'investissement tout en intégrant de nouveaux fonds responsables à son portefeuille.

Goodvest, nouvel entrant positionné sur le terrain de l'épargne verte enregistre la plus forte collecte jamais atteinte par une fintech lors de sa première année de commercialisation.

Un peu plus d'un an après avoir lancé la première assurance-vie compatible avec l'Accord de Paris sur le climat, Goodvest annonce en effet avoir franchi la barre symbolique des 20 ME sous gestion. Une activité qui n'a cessé de croître tout au long de l'année 2022 et qui a même enregistré un record au troisième trimestre avec plus de 7 ME collectés sur la période.

"Au total, plus de 2.250 épargnants ont fait confiance à Goodvest et à sa méthode unique rendant possible la sélection des supports d'investissement réellement alignés sur une trajectoire de réchauffement climatique à maximum 2 oC (donc en ligne avec l'accord de Paris) - versus 3-4 oC pour les solutions d'épargne classiques" commente l'établissement. "À ce jour la plus exigeante du marché, cette méthode d'analyse extra-financière stricte (exclusion sectorielle, calcul de l'empreinte carbone, de la trajectoire de réchauffement climatique, etc.) a permis à Goodvest d'exclure 95% des fonds dits "verts" proposés par les acteurs traditionnels pour ne soumettre à ses clients qu'une vingtaine de supports réellement responsables".

Différentes thématiques d'investissement

Sur la base de cette sélection, les clients peuvent choisir entre différentes thématiques d'investissement, telles que la transition écologique (présente par défaut), l'accès à l'eau ou encore l'emploi et la solidarité, qui figurent aujourd'hui dans le top 3 des demandes des épargnants. En investissant via Goodvest, ces derniers ont d'ailleurs permis d'éviter en 2022 l'émission de 8 300 tonnes de CO2 - l'équivalent de 3.000 vols Paris-Sydney -, ce qui correspond à 4 tonnes économisées par chaque client.

Des clients satisfaits, puisque Goodvest bénéficie de 95% d'avis 5* sur Trustipilot (4,7/5) et sur Google (4,9/5).

Pour soutenir son développement et sa dynamique de croissance, Goodvest a levé en avril dernier 2 ME en seed auprès notamment de Super Capital VC,Benjamin Gaignault (co-fondateur et CEO de Ornikar), Julien Callede (co-fondateur de Made.com), Dimitri Farber (co-fondateur de Tiller), Stéphane Rudzinski et Grégory Soudjoukdjian (co-fondateurs du Cabinet Rhetores) et Globivest.

C'est en s'appuyant sur ces solides fondations que Goodvest peut entamer l'année 2023 avec confiance et de fortes ambitions. En mire : atteindre les 10.000 clients et 100 ME sous gestion d'ici à la fin d'année.

Joseph Choueifaty, cofondateur de Goodvest, conclut : "L'excellent démarrage de notre activité et la confiance de tous nos clients valident la pertinence de notre modèle et de notre stratégie. Cette performance nous pousse à poursuivre notre démarche d'innovation au service d'une finance vraiment responsable. Pour poursuivre dans cette voie, nous prévoyons d'ailleurs de lancer de nouveaux produits dès 2023, mais aussi d'améliorer nos produits existants en intégrant, par exemple, de nouvelles thématiques d'investissement."