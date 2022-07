Goliaths annonce une levée de fonds de 2 ME

(Boursier.com) — Goliaths , application sociale d'investissement, lève 2 millions d'euros pour rendre accessible l'investissement actif à travers une application intuitive qui permet à tous d'investir dès 2 euros.

L'investissement connaît un fort engouement : en Europe, le nombre de particuliers qui investissent en bourse a doublé depuis 2019. Pourtant, seulement 7% de la population française détient des titres contre 60% aux Etats-Unis et 35% en Angleterre car les freins à l'investissement restent nombreux, en premier lieu le manque de connaissance et d'information sur les investissements et la complexité des outils.