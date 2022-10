GoHenry a levé 55 millions de dollars

(Boursier.com) — Le Groupe GoHenry, qui commercialise les cartes de paiement pour enfants et adolescents Pixpay en France et en Espagne, ainsi que les cartes GoHenry au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, a levé 55 millions de dollars auprès de ses investisseurs historiques, Edison Partners et Revaia, ainsi que du leader italien des solutions de paiement numérique, Nexi, afin d'accélérer son expansion mondiale et contribuer activement à l'éducation financière de la jeune génération.

Ayant plus que doublé son chiffre d'affaires au cours de la pandémie pour atteindre 42 millions de dollars en 2021, ce tour de table fait suite au rapprochement récent de GoHenry et de Pixpay, le leader de la banque pour adolescents en France et en Espagne. Les fonds levés seront utilisés pour développer la présence mondiale des marques Pixpay et GoHenry, avec notamment le lancement de Pixpay en Italie dans le courant de l'année 2022.

"Dans les conditions actuelles du marché, le fait d'avoir attiré l'investissement d'une société de premier plan comme Nexi témoigne de la solidité de l'entreprise que nous avons construite chez GoHenry depuis son lancement il y a 10 ans. Alors que les paiements numériques deviennent la norme, de plus en plus de familles recherchent des solutions pour aider leurs enfants et adolescents à interagir avec l'argent et à comprendre comment le gérer dans un monde où l'argent liquide tend à disparaître. Nous sommes ravis d'accueillir Nexi au sein de notre conseil d'administration et de renforcer notre relation avec Edison et Revaia grâce à cette levée de fonds, alors que nous continuons collectivement à transformer l'éducation financière des enfants et des adolescents dans le monde entier", commente Alex Zivoder, PDG du Groupe GoHenry.