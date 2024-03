GoFlint lève 2,8 millions d'euros

(Boursier.com) — Moins d'un an après avoir annoncé un pré-seed de 1,3 millions d'euros, GoFlint, la première plateforme à démarche éco-responsable dédiée à la diffusion d'annonces des professionnels de l'immobilier lève 2,8 millions d'euros.

Ce nouveau tour de table vise à soutenir le développement de la platefrome et son dépoloiement commercial, avec pour objectif de compter d'ici fin 2024, 50% des professionnels de l'immobilier parmi ses clients.

La précédente levée de fonds de 1,3 millions d'euros avait permis à GoFlint de multiplier par 5 le nombre de ses partenaires, de passer de 110.000 à 350.000 annonces publiées quotidiennement et de recruter 6 nouveaux collaborateurs. Grâce à cette nouvelle levée, la startup ambitionne de développer l'infrastructure de la plateforme et de déployer de nouveaux serveurs pour diffuser quotidiennement plus de 700.000 annonces et promouvoir les offres de plusieurs dizaines de partenaires.